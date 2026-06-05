information fournie par Zonebourse • 05/06/2026 à 12:52

Hermès : préserve in extrémis les 1.565E, repasse les 1.620E

Hermès préserve in extrémis les 1.565E (plancher intraday des 13 et 18 mai) et renoue avec les 1.620E.

Le prochain objectifs seront 1.642E (MM500) puis 1.6501E (oblique baissière court terme) puis 1.700E (résistance du 13 mai)... et enfin 1.792E (zénith intraday du 8, 10 et 14 avril).