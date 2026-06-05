Hermès : préserve in extrémis les 1.565E, repasse les 1.620E

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information fournie par Boursorama avec Media Services•05.06.2026•13:48•
Tout licenciement fondé, même en partie, sur l'état de grossesse d'une salariée est nul, a tranché la Cour de cassation. La Cour de cassation a déterminé que le licenciement d'une salariée enceinte est nul dès lors que sa grossesse est évoquée, même si la démarche ...
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Au lendemain de la découverte dans le Gers d'un corps étant probablement celui de Lyhanna, 11 ans, l'exécutif a déploré vendredi les dysfonctionnements "accablants" des services de l'Etat, une source gouvernementale déplorant que la procureure d'Auch n'ait pas ...
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par Diana Mandia Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes avancent vendredi à mi-séance, même si l'incertitude entourant les efforts de paix au Moyen-Orient et le recul des valeurs technologiques freinent les gains. Les futures sur ...
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Le président Emmanuel Macron a dénoncé vendredi un "dysfonctionnement" et des "failles" de la justice dans l'affaire de la disparition d'une collégienne de 11 ans, Lyhanna, pour laquelle l'enquête a révélé que le principal suspect était déjà visé par plusieurs ...
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