Hermès présente son magasin rénové à Changsha en Chine
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 10:09

Hermès annonce la réouverture, le 18 décembre 2025, de son magasin agrandi du mall Changsha IFS. Ce magasin présente désormais un nouvel espace intérieur.

Il révèle les seize métiers de la maison sur deux étages. La haute façade de verre est habillée de lignes verticales qui évoquent un métier à tisser.

À l'intérieur du mall, la façade se pare de carreaux de céramique cuivrés, façonnés en courbes, à l'image des toitures traditionnelles locales.

"Imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, ce lieu réinventé déploie des teintes chaleureuses, dont les textures mates et brillantes incarnent les valeurs de l'artisanat à travers le savoir-faire des céramiques réalisées localement" indique le groupe.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 116,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

