Hermès présente son magasin rénové à Changsha en Chine
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 10:09
Il révèle les seize métiers de la maison sur deux étages. La haute façade de verre est habillée de lignes verticales qui évoquent un métier à tisser.
À l'intérieur du mall, la façade se pare de carreaux de céramique cuivrés, façonnés en courbes, à l'image des toitures traditionnelles locales.
"Imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI, ce lieu réinventé déploie des teintes chaleureuses, dont les textures mates et brillantes incarnent les valeurs de l'artisanat à travers le savoir-faire des céramiques réalisées localement" indique le groupe.
Valeurs associées
|2 116,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Un fugitif, qui s'était enfui de la prison de Dijon en sciant les barreaux de sa cellule avec un co-détenu repris le lendemain, a été interpellé à son tour jeudi matin après trois semaines de cavale. Cet homme de 19 ans, considéré comme dangereux par la justice, ... Lire la suite
-
(AOF) - ADP (-8,07% à 118,40 euros) pointe à la dernière place de l'indice SBF 120 et se dirige tout droit vers une quatrième séance de suite dans le rouge. Cette forte baisse intervient alors que l'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir qu'elle ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Techniquement, le titre BAE Systems plc se situe proche de son support des 1609.5 GBX. La configuration technique actuelle permet d'envisager un rebond significatif. Le niveau de survente des indicateurs complète les critères positifs du sous-jacent. ... Lire la suite
-
La mairie de Paris Centre affiche le portrait du journaliste français Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme" en Algérie.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer