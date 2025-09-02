Hermès perd du terrain, HSBC n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 14:37









(Zonebourse.com) - L'action Hermès s'inscrit en baisse mardi à la Bourse de Paris, HSBC ayant abaissé d''acheter' à 'conserver' son conseil sur la maison de luxe parisienne, invoquant une valorisation élevée et le ralentissement attendu de sa croissance organique.



Dans une note de recherche, HSBC fait remarquer que le titre se négocie désormais à 44,1 fois les bénéfices estimés pour 2026, un niveau jugé difficile à justifier alors que les analystes disent ne plus prévoir de progression à deux chiffres des ventes sur le moyen terme.



Certes, souligne la banque britannique, Hermès a jusqu'ici démontré sa forte capacité de résilience, notamment grâce à sa division maroquinerie et ses célèbres sacs qui font l'objet de longues listes d'attente, ce qui lui assure une visibilité et une stabilité de ses revenus et lui permet de surperformer ses pairs aussi bien dans les périodes difficiles que lors des phases de croissance.



Mais ses résultats de deuxième trimestre ont aussi montré que la marque n'était pas totalement épargnée par le ralentissement des consommateurs puisque les catégories hors maroquinerie n'ont que très peu progressé sur la période, certaines affichant même un recul, comme les parfums et les montres.



Son objectif de cours passe ainsi de 2800 à 2350 euros.



A 14h30, la valeur perd 1,2% alors qu'au même moment, le CAC cède 0,4%. Son repli atteint désormais plus de 12% depuis le début de l'année.





