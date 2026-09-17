Hermès ouvre une boutique à Brooklyn, signe de sa confiance dans les USA

Hermès a annoncé jeudi l'ouverture d'un nouveau magasin basé dans le quartier branché de Williamsburg, à New York, signe que la maison de luxe française cherche à capitaliser sur son succès en Amérique, de loin son marché le plus dynamique cette année.

La boutique, installée dans un ancien atelier construit en briques rouges et doté de larges baies vitrées, est inspirée du patrimoine architectural et de l'esprit créatif de cette partie très vivante de Brooklyn.

Le vaste bâtiment d'angle s'articule autour d'une cour où se dresse un arbre imposant, un copalme d'Amérique, qui dissimule l'entrée principale du magasin, encadrée de tubes de cuivre.

Au rez-de-chaussée, un espace consacré aux carrés de soie, aux accessoires de mode et aux parfums et à la beauté a été aménagé tandis qu'un peu plus loin sont proposés les chaussures pour femmes et pour hommes, le tout dans une atmosphère urbaine reflétant l'image du quartier, avec des tapis géométriques colorés et des murs à effet de verre.

Au premier étage, un salon intimiste dédié à la bijouterie et à l'horlogerie se révèle dans un écrin aux compositions murales tissées à la main. De part et d'autre de l'escalier, les collections de prêt-à-porter femme et homme sont présentées dans un espace au parquet en chêne, avant un parcours mettant en avant les collections d'équitation et la maroquinerie.

Avec une hausse des ventes de plus de 15% à changes constants, l'Amérique a représenté la principale source de croissance de la maison parisienne au 1er semestre, dans un marché du luxe qui peine en Asie, toujours le premier débouché de l'entreprise.

Le groupe compte une quarantaine de magasins aux Etats-Unis.