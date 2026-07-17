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Hermès ouvre à San Diego en Californie son magasin du mall Westfield UTC
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 09:56

Hermès annonce la réouverture, le 16 juillet 2026, de son magasin du mall Westfield UTC de San Diego, en Californie.

Initialement ouvert en 2008, ce nouvel espace met en valeur les seize métiers de la maison.

Habillée de briques de céramique dans des tons terracotta, la façade se fond avec les larges baies vitrées, qui laissent entrevoir les couleurs du magasin.

Au centre, le visiteur est accueilli dans l'univers de la soie. A droite sont exposés les parfums, la beauté et les accessoires de mode, tandis que les collections pour la maison se déploient à gauche. Le parcours se poursuit vers les collections de maroquinerie et d'équitation.

Le volume central accueille les univers de la bijouterie et de l'horlogerie. Ce décor s'étend à un espace dédié aux chaussures homme et femme, situé entre les collections prêt-à-porter femme et homme.

Une sélection d'oeuvres issues de la collection Emile Hermès et de la collection Hermès de photographies contemporaines complète le décor du magasin en évoquant l'art de vivre californien.

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