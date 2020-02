Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès observe un possible retour à la normale en Chine Reuters • 26/02/2020 à 08:36









PARIS, 26 février (Reuters) - Le directeur général de Hermès HRMS.PA , Axel Dumas, a déclaré mercredi à l'occasion de la présentation des résultats annuels du groupe : * HERMÈS N'A PAS RENCONTRÉ DE PROBLÈME DANS SA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN RAISON DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS - DG * OBSERVE UN POSSIBLE RETOUR À LA NORMALE EN CHINE, OÙ 4 MAGASINS SONT FERMÉS CONTRE 11 AUPARAVANT - DG * AUCUN SITE DE PRODUCTION EN ITALIE N'A ÉTÉ FERMÉ EN RAISON DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS - DG Pour plus de détails, cliquez sur HRMS.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -0.06%