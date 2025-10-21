Hermès nomme Grace Wales Bonner directrice artistique de la ligne Homme

Salon Watches and Wonders à Genève

Hermès a annoncé mardi la nomination de Grace Wales Bonner au poste de directrice artistique de la ligne Homme.

Elle remplacera Véronique Nichanian dont le départ a été annoncé il y a quelques jours.

Grace Wales Bonner, 35 ans, qui présentera sa première collection pour la marque en janvier 2027, fait partie d'une nouvelle génération qui prend les rênes créatives de certains des plus grands noms de la mode, notamment Chanel, Dior, propriété de LVMH, et Gucci, qui appartient à Kering.

Aux prises avec une crise qui dure depuis deux ans, le secteur a procédé à une série de remaniements au sein de ses équipes de direction artistique, un nombre record de créateurs ayant notamment fait leurs débuts lors de la dernière saison.

Hermès faisait jusqu'ici exception en la matière et avait conservé au fil des décennies son équipe créative, avec des directeurs artistiques tels que Véronique Nichanian, 71 ans, et le créateur de bijoux et de chaussures Pierre Hardy, 69 ans.

Grace Wales Bonner, dont le nom a circulé ces derniers mois dans les spéculations autour des postes de haut niveau à pourvoir dans la mode, est diplômée de Central Saint Martins et a remporté plusieurs prix de design de mode masculine.

