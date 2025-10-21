 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,91
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hermès nomme Grace Wales Bonner directrice artistique de la ligne Homme
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 12:19

Hermès HRMS.PA a annoncé mardi la nomination de Grace Wales Bonner au poste de directrice artistique de la ligne Homme.

Elle remplacera Véronique Nichanian dont le départ a été annoncé il y a quelques jours.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

HERMES INTL
2 255,0000 EUR Euronext Paris +1,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank