Hermès: le titre s'illustre, RBC initie à 'surperformance' information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 14:11









(CercleFinance.com) - L'action Hermès s'échange en hausse lundi à la Bourse de Paris, portée par une note de RBC qui souligne la qualité exceptionnelle de la maison de luxe française.



Autour de 14h00, le titre avance de 3,7%, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40, qui prend de son côté 1,3%, à la faveur également des avancées dans les discussions commerciales sino-américaines.



RBC a annoncé ce matin avoir initié le suivi de l'action avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 2.600 euros.



Dans une note de recherche, Hermès est l'une des acteurs les plus en vue du secteur du luxe depuis 20 ans avec un taux de rentabilité annuel de 17%.



Un niveau que le courtier canadien attribue à son positionnement de marque inégalable, à son degré important d'intégration verticale, à la stabilisé de son management et à ses performances financières exceptionnelles.



'Dans un environnement du luxe où la demande traverse un passage difficule, son profil défensif en fait une option séduisante même s'il se traite sur la base d'une prime (PER de 48x à horizon 2026)', ajoute le broker.



RBC dit anticiper une croissance moyenne annuelle de plus de 10% pour le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel du groupe d'ici à 2029, à comparer avec une croissance de 5% à 6% pour le reste du secteur.





Valeurs associées HERMES INTL 2 544,0000 EUR Euronext Paris +3,71%