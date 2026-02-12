Hermès-Le gérant Axel Dumas pense avoir été une "cible" d'Epstein

par Helen Reid et Tassilo Hummel

Le gérant d'Hermès

HRMS.PA , Axel Dumas, a déclaré jeudi avoir résisté à plusieurs tentatives de Jeffrey Epstein pour le rencontrer, ajoutant qu'il pensait avoir été la cible du pédocriminel américain, qu'il a qualifié de "prédateur financier", lorsque Epstein a approché en 2013 l'entreprise, alors aux prises avec une possible acquisition.

"Je pense qu'on a été une cible (...) Je pense que j'étais une cible, j'étais jeune dirigeant et on était en pleine affaire LVMH", a déclaré Axel Dumas lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes jeudi.

"On s'est dit, c'est aussi un prédateur financier", a-t-il ajouté. "Et effectivement, il y avait une mauvaise réputation".

Des documents publiés par le département américain de la Justice montrent que Jeffrey Epstein a envoyé plusieurs courriels à l'assistant d'Axel Dumas en 2013 et 2014 pour lui demander de le rencontrer, et qu'il a également sollicité la marque de luxe pour concevoir l'intérieur de son jet privé. Hermès a refusé.

Axel Dumas a déclaré n'avoir rencontré Jeffrey Epstein qu'une seule fois, en mars 2013, lors d'une visite organisée dans les ateliers d'Hermès à Pantin, en Seine-Saint-Denis.

Jeffrey Epstein ne figurait pas sur la liste des participants, mais il s'était joint à un groupe comprenant le réalisateur Woody Allen et son épouse, a ajouté le dirigeant.

"Par la suite, il a tenté par trois fois de me rencontrer, ce que j'ai toujours décliné", a affirmé Axel Dumas.

"Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on savait sur lui ou pas, parce que je ne m'en rappelle pas il y a 13 ans, mais il avait déjà une réputation détestable", a-t-il souligné.

Accusé d'avoir payé plusieurs jeunes filles mineures pour obtenir des rapports sexuels, Jeffrey Epstein avait plaidé coupable en 2008 et écopé d'une peine de prison. Arrêté à nouveau en 2019 et incarcéré dans une prison de Manhattan, il s'est suicidé avant son procès pour trafic sexuel de mineurs.

Des courriels publiés dans les dossiers montrent que Jeffrey Epstein a tenté d'organiser une réunion avec Axel Dumas et Ariane de Rothschild, directrice de la banque privée familiale Edmond de Rothschild, en janvier 2014.

Les courriels montrent qu'Elodie Brisebarre, l'assistante d'Axel Dumas, a poliment refusé les invitations de Jeffrey Epstein à le rencontrer en novembre 2013 et janvier 2014, invoquant un "engagement préalable" et "un agenda très chargé".

Un courriel envoyé par Jeffrey Epstein à une adresse électronique expurgée indique : "Retrouvez Axel Dumas au siège d'Hermès à Paris".

