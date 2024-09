Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès: inaugure une maroquinerie à Riom information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 13:18









(CercleFinance.com) - Hermès continue d'investir dans ses capacités de production et inaugure à Riom (Puy-de-Dôme) sa vingt-troisième maroquinerie.



La maroquinerie de Riom accueille 250 artisans formés localement aux savoir-faire de la maison.



'La présence d'une maroquinerie Hermès à Sayat, depuis plus de 20 ans, et l'implantation depuis 2022 de l'École Hermès des savoir-faire à Riom, accompagnent la transmission des savoir-faire nécessaires à l'expertise des artisans sellier-maroquiniers de la maison' indique le groupe.



'Le projet d'implantation de la maroquinerie répond à la démarche écoresponsable de la maison qui vise à limiter l'artificialisation des surfaces, à choisir des entreprises partenaires locales et à sourcer et utiliser des matériaux durables pour la rénovation' rajoute la direction.





