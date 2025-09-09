Hermès : fausse cassure des 2.040E, refranchit les 2.100
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 15:34
Il n'en reste pas moins que la tendance est négative depuis mi-février et le test des 2.950E.
Ce sont pratiquement 30% de reperdus et Hermès pourrait bien finir par retracer le double support des 12 et 20 novembre 2024.
Valeurs associées
|2 084,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,96%
A lire aussi
-
"Une nouvelle et triste étape dans la montée de la haine antimusulmane": au moins neuf têtes de cochon ont été découvertes mardi matin devant des mosquées de la capitale et de la région parisienne, suscitant des réactions indignées. Ces têtes de porc, animal considéré ... Lire la suite
-
Kering: Luca de Meo promet des choix rapides, "clairs et forts" pour "rationaliser, réorganiser, repositionner" certaines marques
"La situation actuelle (...) renforce notre détermination à agir sans délai", a déclaré mardi l'Italien Luca de Meo, lors de l'assemblée générale des actionnaires de Kering qui doit valider sa nomination en tant que nouveau directeur général du groupe. "Cela exigera ... Lire la suite
-
par Elissa Darwish PARIS (Reuters) -Le mystère entourant les actions à venir et la portée du mouvement "Bloquons tout", qui appelle à mettre la France à l'arrêt mercredi 10 septembre, déconcertent les services de sécurité et complique encore la donne pour Emmanuel ... Lire la suite
-
Le Premier ministre François Bayrou a remis sa démission mardi au président Emmanuel Macron, ouvrant la voie à la nomination de son successeur, potentiellement un fidèle du chef de l'Etat, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui pourrait intervenir très rapidement. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer