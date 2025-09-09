 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hermès : fausse cassure des 2.040E, refranchit les 2.100
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 15:34

(Zonebourse.com) - Hermès matérialise une fausse cassure des 2.040E (plancher des 11 août et 2 septembre), puis refranchit les 2.100E, ce qui lève l'alerte baissière.
Il n'en reste pas moins que la tendance est négative depuis mi-février et le test des 2.950E.
Ce sont pratiquement 30% de reperdus et Hermès pourrait bien finir par retracer le double support des 12 et 20 novembre 2024.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 084,0000 EUR Euronext Paris +1,96%
