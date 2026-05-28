Hermès : de retour sous les 1.600E

Nouvelle incursion d'Hermès sous 1.600E, une semaine après le retest du plancher annuel- des 1.580E (double rebond les 12 et 13 puis18 mai).
En cas d'enfoncement, risque de glissade jusque vers 1.400 (-10%), ex-plancher de fin septembre 2022.
Nouvelle incursion d'Hermès sous 1.600E, une semaine après le retest du plancher annuel- des 1.580E (double rebond les 12 et 13 puis18 mai).
En cas d'enfoncement, risque de glissade jusque vers 1.400 (-10%), ex-plancher de fin septembre 2022.
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