 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hermès : de retour sous le support oblique des 2.120E
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 15:36

Hermès : surveiller une accélération sous le support oblique des 2.120E, cela validerait l'émergence d'une nouvelle vague de correction en direction des 2.043 du 6/11 puis des 2015E, le plancher du 14/10 ou des 2019E du 4 septembre.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 125,0000 EUR Euronext Paris -1,57%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank