Hermès : chute de plus de 3%, vers 2.046E
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 11:59
Le principal support moyen terme reste techniquement le plancher des 2.020 du 4 septembre mais la cassure des 2.026E serait de mauvais augure, avec les 1.895E en ligne de mire, c'est à dire le plancher du 10 au 23 septembre 2024.
Valeurs associées
|2 071,0000 EUR
|Euronext Paris
|-2,13%
A lire aussi
-
par Amanda Cooper et Dhara Ranasinghe La livre sterling et les rendements souverains britanniques reculent mardi, la ministre des Finances Rachel Reeves ayant déclaré vouloir présenter le 26 novembre un budget dans lequel elle ferait les choix "nécessaires" pour ... Lire la suite
-
Valeo préconise d'assouplir l'objectif européen d'interdiction des véhicules à moteur thermique en 2035 pour continuer à autoriser des technologies autres que le pur électrique, comme l'hybride, a déclaré mardi Christophe Périllat, directeur général de l'équipementier, ... Lire la suite
-
par Helen Reid La plateforme chinoise de mode en ligne Shein mise sur le fait que l'ouverture de sa première boutique permanente, en plein coeur de Paris, va contribuer à calmer le vent de critiques qu'elle subit en France de la part d'élus et de dirigeants d'entreprises, ... Lire la suite
-
La conférence Travail et Retraites, pour relancer le dialogue social avant la campagne présidentielle
La conférence Travail et Retraites s'est ouverte mardi par une réunion de méthode, dans l'objectif de faire progresser le dialogue social sur ces sujets épineux et d'alimenter les débats en vue de la campagne présidentielle. Cette conférence, voulue par le Premier ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer