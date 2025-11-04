 Aller au contenu principal
Hermès : chute de plus de 3%, vers 2.046E
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 11:59

Hermès chute de plus de 3%, vers 2.046E, ouvrant un 'gap' de rupture sous 2.112E, en direction du récent support des 2.026 du 14 octobre .
Le principal support moyen terme reste techniquement le plancher des 2.020 du 4 septembre mais la cassure des 2.026E serait de mauvais augure, avec les 1.895E en ligne de mire, c'est à dire le plancher du 10 au 23 septembre 2024.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 071,0000 EUR Euronext Paris -2,13%
