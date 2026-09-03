Hermès : alerte à la baisse sous 1.500 EUR

Le repli du $ pèse sur le secteur du luxe, le contexte géopolitique (tensions qui s'exacerbent avec la Russie, guerre du Golfe) n'est pas favorable et Hermès valide une alerte à la baisse sous 1 500 EUR, son plancher annuel des 29/30 juillet dernier.

Le titre qui sort par le bas d'un corridor 1.650/1.500 EUR pourrait aller chercher un objectif de 1.400 EUR, ex zénith de mi-août 2024 puis 1.350 EUR, ex zénith de début août 2022