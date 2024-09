Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : -7,5% en 48H, plus lourd repli depuis le 21/9/2023 information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Nouvelle très mauvaise journée pour Hermès qui s'enfonce de presque -4% supplémentaires (soit -7,5% en 48H, la chute la plus brutale depuis le 21/09/2023), au contact du palier psychologique de 2.000E, c'est à dire le plancher du 25 juillet.

Le prochain support ne serait autre que le plancher estival des 1950/1940E (à l'ouverture) du 5 août dernier.







Valeurs associées HERMES INTL 1 983,00 EUR Euronext Paris -4,71%