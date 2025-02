Hermès: -2,5% vers 2.737E, le principal support reste 2.400E information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 11:21









(CercleFinance.com) - Hermès a valu il y a une semaine plus que 1 once d'once, à 2.957E (et 2.840E en clôture), et les analystes s'attendaient au test des 3.000E dans la foulée.

Le titre a reperdu 220E en 4 séances et ne va pas tarder à retrouver le fragile support -et ex-résistance- des 2.700E du 4 au 12 février : le titre vient de connaître une accélération fulgurante entre 2.350 et 2.950 depuis le 16 janvier (+600Pts, soit +25%) qui compte parmi les plus spectaculaires de l'histoire du titre.

A 2.950, Hermès se payait 60 fois son bénéfice et 17 fois son chiffre d'affaire... à 2.740 c'est 59 de P/E : il y a 1 an, à 2.400E (précédent record du 19 mars 2024), c'était déjà plus de 50 fois : c'est aujourd'hui un niveau qui correspond au 'gap' ouvert au-dessus de 2.378E le 15 janvier.





Valeurs associées HERMES INTL 2 726,00 EUR Euronext Paris -2,85%