Martinique: Serge Letchimy jugé à Paris pour ses conditions de départ à la retraite

Le tribunal correctionnel de Paris juge depuis lundi la figure politique martiniquaise Serge Letchimy pour les conditions de son départ à la retraite début 2016 en tant que fonctionnaire territorial de la mairie de Fort-de-France, en parallèle de son mandat de député.

Héritier politique d'Aimé Césaire, Serge Letchimy, 72 ans, est poursuivi pour recel de détournement de fonds publics aux côtés du maire de Fort-de-France Didier Laguerre, de son premier adjoint Yvon Pacquit et l'ancien directeur général de services de la collectivité. Le procès est prévu jusqu'à jeudi.

Le parquet national financier (PNF), basé à Paris, reproche à Serge Letchimy, l'un des visages les plus connus de la vie publique martiniquaise et des outre-mer français, d'avoir été réintégré au premier trimestre 2016 dans ses fonctions d'ingénieur territorial pour la mairie de Fort-de-France pour faire valoir ses droits à la retraite anticipée, tandis qu'il exerçait le mandat de député de la 3e circonscription de Martinique.

Dans cette "violation du principe de séparation des pouvoirs et de non-cumul des emplois", la justice lui reproche d'avoir coûté à la mairie de Fort-de-France 34.000 euros de salaires et charges pendant les trois mois de sa réintégration dans l'administration locale. Serge Letchimy est également accusé d'avoir indûment perçu 67.000 euros d'incitation financière au départ à la retraite et 97.000 euros de pensions de retraite entre avril 2016 et mars 2019.

Adoubé très tôt par le père de la "négritude", Serge Letchimy a connu une trajectoire constamment ascendante: maire de la "capitale" martiniquaise de 2001 à 2010, député de 2007 à 2021, président de la Région en 2010 puis, en 2021, président de la toute jeune Collectivité territoriale de Martinique.

A l'Assemblée, ce bon orateur s'était fait un nom par plusieurs séquences politiques marquantes. En 2012, son interpellation très vive du ministre de l'Intérieur Claude Guéant après des propos sur la hiérarchie supposée des civilisations avait provoqué la sortie de l'hémicycle du gouvernement Fillon et de l'ensemble de la majorité, un épisode rarissime sous la Ve République.

En 2011, il avait été le rapporteur d'une loi sur l'habitat indigne en outre-mer. Rien de surprenant pour cet urbaniste de formation qui a contribué à la réhabilitation de l'emblématique quartier Texaco à Fort-de-France, un ancien bidonville squatté par des familles pauvres d'origine rurale. Un épisode de l'histoire de la Martinique rendu célèbre par le roman "Texaco" de Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 1992, dans lequel Serge Letchimy était mis en scène dans le rôle - réel - d'un urbaniste accueilli très froidement par les habitants.

Le calendrier judiciaire tombe en outre au plus mal pour Serge Letchimy qui risque l'inéligibilité, alors que l'élu est en plein chantier pour préparer les évolutions institutionnelles de l'île.