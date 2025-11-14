Hermann Pfeifer rebondit chez Invesco comme responsable de la distribution pour la région DACH

Invesco a recruté Hermann Pfeifer au poste de responsable de la distribution pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse (région DACH), à compter du 11 novembre. Il sera chargé de piloter le développement de la distribution dans cette région et de contribuer aux objectifs fixés par le gestionnaire dans les domaines des ETF et des marchés privés. Basé à Francfort, l’intéressé rend compte directement à Oliver Bilal, responsable de la distribution pour la région EMEA chez Invesco.

Précédemment, Hermann Pfeifer occupait le poste de responsable national pour l’Allemagne, l’Autriche, l’Europe centrale et orientale, ainsi que la Grèce chez J.P. Morgan Asset Management, maison qu’il a quittée en 2024, après avoir exercé pendant près de 8 ans chez Amundi qu’il avait intégré en 2016. Il y était Deputy Global Head of Sales ETF, Indexing & Smart Beta . Avant de rejoindre Amundi, il était responsable de Lyxor ETF pour l’Europe germanophone et l’Europe de l’Est chez Société Générale de 2011 à 2016. De 2005 à 2011, il a occupé plusieurs postes chez Deutsche Bank, notamment celui de responsable des ventes de fonds pour l’Europe du Nord. Il a débuté sa carrière au sein du département des ventes de BNP Paribas CIB en 2001.

Valérie Riochet