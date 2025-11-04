 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 069,00
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Herige, Rubis, Transgene... les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 04/11/2025 à 18:28

(AOF) - Abeo

Abeo a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse organique de 4,5% à 138,5 millions d'euros, au premier semestre 2025. Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs a notamment été soutenu par la division Sportainment & Escalade (+28,7%). "Sous l'effet positif des récentes acquisitions et de la bonne dynamique commerciale enregistrée au 1er semestre 2025/26, la marge opérationnelle" du 1er semestre est attendue en amélioration par rapport à la même période de l'exercice précédent", précise le groupe.

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Bouygues

Le conglomérat, présent dans la construction, les médias et les télécoms annoncera ses résultats du troisième trimestre.

Carmat

Carmat a annoncé qu'une offre de reprise en plan de cession a été reçue par l'administrateur judiciaire. L'offre provient de la société Carmat SAS, société par actions simplifiée créée pour les besoins de l'éventuelle reprise et dont le capital social est détenu à ce jour par LOHAS sarl, société contrôlée par Pierre Bastid, président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de la société.

Compagnie Chargeurs Invest

Le groupe diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Equasens

Le spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Figeac Aero

L'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux dévoilera ses résultats du troisième trimestre.

Herige

Herige a réalisé un chiffre d'affaires de 84,4 millions d'euros, en retrait de 6,9% au troisième trimestre. Il a reculé de 5,9% à jours comparables. L'activité Menuiserie Industrielle a enregistré un repli de 8% (-7,2%, hors effet calendaire défavorable), toujours impactée par un climat d'attentisme lié aux ajustements du dispositif MaPrimeRénov'. L'activité Industrie du Béton a connu un recul plus limité de 2,5% (-1%, hors effet calendaire défavorable).

Hoffmann Green

Hoffmann Green annonce la signature d'un partenariat avec l'opérateur solaire See You Sun, spécialiste de l'ombrière photovoltaïque et acteur de référence de la mobilité électrique en France. Cet accord consolide le positionnement d'Hoffmann Green sur le marché des énergies renouvelables. Fondée en 2016 et basé à Cesson-Sévigné près de Rennes, See You Sun est un acteur intégré de l'énergie solaire.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Neurones

Le groupe de conseil en management et de services numériques diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Rubis

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Rubis recule de 3% à 1,58 milliard d'euros. Sur cette période, le groupe affiche une hausse des volumes et des marges dans ses activités principales de distribution d'énergie dans un contexte de baisse des cours du brut. Dans le segment retail et marketing, ce trimestre a été une nouvelle fois marqué par une croissance des volumes, combinée à une hausse de la marge unitaire sur tous les produits (GPL, carburant, bitume). Côté perspectives, l'entreprise confirme son objectif d'Ebitda pour 2025 : il est attendu entre 710 et 760 millions d'euros.

Solutions30

Le spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Transgene

Transgene a indiqué qu'il disposait, au 30 septembre 2025, de 12,8 millions d'euros de trésorerie, contre 16,7 millions d'euros au 31 décembre 2024. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, la consommation de trésorerie nette de la société de biotechnologie s'est élevée à 28,8 millions d'euros, incluant la cession de créance du crédit d'impôt recherche 2024 pour 5,2 millions d'euros en juin 2025, contre 31,3 millions d'euros sur la même période en 2024. La société annonce qu'elle est financée jusqu'à fin décembre 2026.

TP

L'ex- Teleperformance signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Voltalia

Voltalia, groupe spécialisée dans les énergies renouvelables, annonce la signature de 937 mégawatts de nouveaux contrats de maintenance au Brésil. Grâce à ces accords, la capacité opérée pour compte de tiers atteint désormais 8,3 gigawatts, près de deux ans avant l'objectif fixé pour 2027. Le groupe a signé de nouveaux contrats d'opération & maintenance (O&M) avec des partenaires tels que Kroma Energia, EDP, Newave, Gerdau et Kairós Wind géré par Semper Energia, représentant ce total de 937 mégawatts.

Winfarm

Le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2025 à 18:28:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

