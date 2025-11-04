Municipales à Paris: Rachida Dati en tête du premier tour, selon un sondage

Rachida Dati, candidate Les Républicains (LR) à la mairie de Paris et actuelle ministre de la Culture, le 29 octobre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, figure en tête des intentions de vote au premier tour des municipales de mars 2026, devant son concurrent de centre-droit Pierre-Yves Bournazel, tandis que le socialiste Emmanuel Grégoire fait la course en tête à gauche, selon un sondage Ifop pour Le Figaro et Sud Radio paru mardi.

La ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement recueillerait entre 26 et 28% des suffrages à la tête d'une liste soutenue par les Républicains, le Modem et l'UDI mais sans Renaissance, le parti présidentiel ayant décidé d'investir le candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel, un proche d'Edouard Philippe crédité lui de 14 à 15% des intentions de vote.

A gauche, le candidat du PS et député Emmanuel Grégoire devancerait selon l'Ifop ses concurrents écologiste David Belliard et de LFI Sophia Chikirou, en passe d'être investie par le parti de Jean-Luc Mélenchon: l'ancien premier adjoint à la maire sortante Anne Hidalgo remporterait entre 20 et 22% des voix au premier tour en fonction des différentes stratégies d'union, objet de négociations entre socialistes et écologistes.

Les discussions achoppent sur le périmètre de l'union, les Ecologistes prônant une union avec LFI dès le premier tour, ce que les socialistes rejettent.

Si trois listes de gauche séparées étaient proposées aux électeurs, Emmanuel Grégoire recueillerait 20% des suffrages sur une liste commune avec les communistes, alliés historiques des socialistes à Paris, devant la liste écologiste menée par David Belliard (13%) et celle de Sophia Chikirou (12%).

Le député serait toujours en tête, avec deux points de plus, si David Belliard, actuel adjoint d'Anne Hidalgo en charge des transports, faisait liste commune avec LFI.

Au second tour, dans le cas d'une triangulaire avec le maintien de Pierre-Yves Bournazel, la gauche unie menée par Emmanuel Grégoire gagnerait le match, avec 42% des voix, contre Rachida Dati (39%), selon l'Ifop.

A l'autre bout du spectre, la liste du candidat du RN Thierry Mariani récolterait 8% des voix au premier tour, et celle de la candidate du parti Reconquête d'Eric Zemmour, Sarah Knafo, 7%.

Le sondage a été réalisé du 29 octobre au 3 novembre auprès de 1.037 personnes inscrites sur les listes électorales, âgées de 18 ans et plus.