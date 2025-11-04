Agressions sexuelles sur mineurs : huit ans de prison requis contre Eric Olhats ( AFP / Damien MEYER )

Huit ans de prison ont été requis mardi contre Eric Olhats, ancien mentor d'Antoine Griezmann et ex-recruteur de la Real Sociedad, qui a balayé mardi les accusations d'agressions sexuelles sur mineurs lors de son procès devant le tribunal correctionnel de Bayonne.

L'homme de 62 ans est visé par les plaintes de six hommes, anciens jeunes footballeurs licenciés à l'Aviron Bayonnais et tous âgés à l'époque de moins de 15 ans, pour des faits commis entre 1997 et 2002, puis en 2021 et 2022. Griezmann n'en fait pas partie: il a déclaré aux enquêteurs n'avoir subi ou observé aucun fait de ce type.

Mis en examen pour des atteintes sexuelles, corruption de mineur et détention d'image à caractère pédopornographique, Eric Olhats a nié, tout au long de l'audience, la totalité des faits. "Ils n'ont pas relaté la vérité telle qu'elle s'est passée", a-t-il déclaré après avoir entendu les faits exposés par le tribunal et les témoignages à la barre de certains plaignants.

Pour Caroline Parizel, au parquet, Éric Olhats a "progressivement construit une "emprise", devenant "omniprésent" dans la vie de ces adolescents. "Tout le monde se trompe dans ce dossier et interprète mal ce que dit M.Olhats", a ironisé la magistrate qui a requis huit ans de prison, avec maintien en détention, ainsi qu'une injonction de soins, une interdiction de fréquenter une enceinte sportive, de contacter les victimes ou de pratiquer une activité en contact avec les mineurs.

Les victimes présumées dénoncent des caresses sur les cuisses lors de trajets en voiture, ou dans le dos, des masturbations imposées, mais aussi des SMS déplacés, alors qu'Éric Olhats était leur entraîneur, en marge de matchs ou de stages sportifs.

Les huit avocats des parties civiles se sont relayés pour fustiger une "contestation forcenée" du prévenu, face à des plaignants pleins de "culpabilité" de n'avoir pas parlé avant pour éviter d'autres victimes, quand Éric Olhats leur "refuse des excuses".

- "Faiseur de rois" -

Arrivé en 1992 à l'Aviron Bayonnais comme entraîneur, Éric Olhats a ensuite été promu responsable technique, chargé de chapeauter les jeunes de 6 à 18 ans, avant de devenir en 2003 recruteur pour la Real Sociedad, au Pays basque espagnol.

Décrit comme particulièrement "sévère" par les joueurs et les encadrants du club, voire "craint", Éric Olhats était aussi "une passerelle vers le monde du football professionnel", relève la présidente du tribunal. Un "faiseur de rois", comme il le dit lui-même à la barre.

On le dit "tactile", il répond être "chaleureux, dans la mesure du propre et du correct". Interrogé sur les "relations intimes" qu'il semblait entretenir avec certains jeunes, Éric Olhats répond inlassablement qu'il s'agit d'une "question d'interprétation". Il admet des "relations fusionnelles", mais "saines" avec certains.

"Tout est faux", "je nie complètement", insiste le prévenu, qui a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés.

Lors de leurs témoignages à la barre, les anciens footballeurs se sont dit "interloqués par autant d'évidences niées", quand d'autres ont exhorté leur ancien entraîneur à avoir le "courage d'avouer" et à tenir des "propos honnêtes". "Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire", a réagi Éric Olhats, dans un haussement d'épaules.

L'ex-entraîneur avait déjà été condamné en 1991 à un an de prison avec sursis, avec obligation de soins pour des faits d'attentat à la pudeur sur mineur commis à Soulac-sur-Mer (Gironde).

Connu pour avoir détecté Antoine Griezmann en 2005, il a été le conseiller sportif de l'international français (104 sélections) jusqu'en 2017.