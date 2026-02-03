Herige : revenus en repli de 5,9% en 2025
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:13
Au quatrième trimestre 2025, Herige Industries a réalisé un chiffre d'affaires de 96,2 MEUR, en retrait de 2,4% par rapport à la même période de 2024, bénéficiant d'un effet calendaire favorable (-6,9% à jours comparables).
Dans un environnement où la dynamique de redémarrage du secteur reste étroitement conditionnée à la mise en place de mesures structurantes et pérennes (qu'il s'agisse du soutien à la rénovation énergétique, de la simplification des cadres réglementaires ou de la stabilité des dispositifs publics), la visibilité demeure limitée à court terme.
Dans ce contexte, Herige dit poursuivre "l'activation de ses leviers de performance opérationnelle afin de consolider ses fondamentaux et de se positionner favorablement pour tirer parti des opportunités qu'offrira la reprise progressive du marché".
Valeurs associées
|21,7000 EUR
|Euronext Paris
|+1,88%
A lire aussi
-
Le groupe nordiste IDKIDS a été placé mardi en redressement judiciaire pour la plupart de ses marques en France, dont son enseigne phare de prêt-à-porter pour enfants Okaïdi, nouvelle illustration des difficultés du secteur de l'habillemement. La procédure devant ... Lire la suite
-
Alphabet prévoit une expansion majeure en Inde alors que les États-Unis durcissent les règles en matière de visas, selon Bloomberg News
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ... Lire la suite
-
Le ministère public a requis mardi une peine de quatre de réclusion, dont un an ferme sous bracelet électronique, et cinq ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen lors du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national. ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé la séance de mardi à l'équilibre alors que la semaine est marquée par de nombreux résultats d'entreprises, notamment des grandes banques qui pèsent lourd sur l'indice parisien. Le CAC 40 a perdu 0,02%, à 8.179,50 points, en baisse de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer