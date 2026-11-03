Herige résiste grâce au béton au 3e trimestre

Herige Industries a réalisé 285 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse de 0,6%. La croissance du béton compense le recul de la menuiserie, dans un marché de la construction toujours sous pression.

L'activité de Herige Industries résiste. Au 3e trimestre 2026, le groupe industriel français spécialisé dans le bâtiment a enregistré un chiffre d'affaires de 84,2 millions d'euros, quasiment stable sur un an (-0,2%), selon les données publiées le 3 novembre.

Le béton affiche une progression de 4,6% sur le trimestre. Cette hausse bénéficie des augmentations tarifaires destinées à compenser le renchérissement des matières premières et de l'énergie, ainsi que de l'intégration de quatre centrales à béton début septembre. Sur neuf mois, les ventes de cette branche atteignent 105,3 millions d'euros, en hausse de 4,9%.

La menuiserie industrielle accuse, elle, un recul de 4,3% au troisième trimestre. "L'activité Chantier reste bien orientée, tandis que les activités réseau demeurent en retrait dans un marché toujours attentiste", précise le groupe. A fin septembre, son chiffre d'affaires s'établit à 159,3 millions d'euros, en baisse de 2%.

Des perspectives encore incertaines

Herige reste prudent pour la suite. "Dans un environnement de marché qui reste difficile, marqué par des volumes durablement sous pression et une visibilité limitée, le Groupe demeure attentif à l'évolution de la demande du secteur de la construction", indique-t-il.

Les incertitudes entourant le projet de loi de finances pour 2027 et les aides à la rénovation limitent notamment cette visibilité, alors que la construction de logements reste en bas de cycle. Le groupe poursuit ses actions commerciales et opérationnelles pour préserver ses parts de marché et améliorer sa performance, tout en développant ses offres à plus forte valeur ajoutée.