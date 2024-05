Herige : recul de son chiffre d'affaires au premier trimestre

(AOF) - Pour les trois premiers mois de l'exercice 2024, le groupe Herige enregistre un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en retrait de 14,1% par rapport à la même période de l'exercice 2023. "Le recul de l'activité de ce début d'année reflète un environnement de marché de la construction neuve très dégradé accentué par un effet calendaire défavorable", explique Herige. L'activité menuiserie industrielle, en retrait de 12,3%, subit, d'une part, les effets de la mise en place des nouveaux contours du dispositif de MaPrimeRenov' et d'autre part, d'un effet calendaire négatif de 1 jour.

Malgré les défis persistants d'un environnement incertain, notamment dans un marché de la construction neuve difficile, l'entreprise de négoce de matériaux de construction reste déterminée à poursuivre la mise en œuvre de ses priorités.

Herige poursuivra "le renforcement de sa performance opérationnelle en maintenant une gestion financière rigoureuse".

Parallèlement, l'entreprise renforce ses positions sur les segments plus porteurs de la rénovation et de la réhabilitation et continue de promouvoir ses objectifs en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) en déployant des plans de transition visant à réduire son empreinte carbone et à favoriser l'économie circulaire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.