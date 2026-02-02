HERIGE : Information mensuelle relative aux droits de vote au 31 janvier 2026

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE
ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF
Nature des titres : ISIN FR0000066540
|DATE D'ARRETE
|Nombre d'actions composant le capital
|
Nombre total de
droits de vote théoriques*
|
Nombre total de
droits de vote exerçables
|31 JANVIER 2026
|2 993 643
|5 041 643
|4 897 789
* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.
|
HERIGE
Benoît HENNAUT , Président du Directoire
Caroline LUTINIER , Responsable Communication Groupe
Tel : 02 51 08 08 08
Email : communication@groupe-herige.fr
|
ACTUS FINANCE
Corinne PUISSANT
Relations Analystes/Investisseurs
Tel : 01 53 67 36 77
Email : cpuissant@actus.fr
Serena BONI
Relations Presse
Tel : 04 72 18 04 92
Email : sboni@actus.fr
