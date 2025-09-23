HERIGE : HERIGE : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

Une performance pénalisée par la baisse des volumes sur ses principaux marchés mais soutenue par une politique de rationalisation des coûts d'exploitation

Amélioration du ratio d'endettement net de 8,1 points sur un an grâce à l'optimisation du Besoin en Fond de Roulement

HERIGE publie ce jour ses résultats pour le 1 er semestre de l'exercice 2025. Les comptes consolidés semestriels 2025 ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 19 septembre 2025.

Normes Françaises - M€ S1 2024

publié S1 2024 [1]

nouveau périmètre S1 2025 Var.

nouveau périmètre Chiffre d'affaires 335,3 214,1 198,8 -15,3 M€ EBITDA [2] 11,8 12,3 8,0 -4,2 M€ REX [3] 2,0 4,9 0,7 -4,3 M€ Résultat net (avant plus-value de cession) (7,9) (3,3) (4,0) -0,7 M€ Résultat net 25,0 [4] 29,7 (4,0) -

À l'occasion de la publication des résultats semestriels 2025, Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « Malgré un environnement de marché toujours difficile au 1 er semestre 2025, HERIGE démontre une capacité de résilience grâce aux efforts de performance engagés depuis plusieurs exercices. Notre structure financière solide nous permet de poursuivre notre trajectoire de transformation et de rester pleinement mobilisés autour de deux priorités : l'amélioration continue de notre performance opérationnelle et notre contribution active à la transition environnementale du secteur du bâtiment. Ces deux leviers sont essentiels pour préparer l'avenir et saisir les opportunités dès la reprise du secteur de la construction et de la rénovation. »

Un environnement de marché difficile pesant sur l'activité, atténué par les actions de performance

Les commentaires sur le compte de résultats sont exprimés sur le nouveau périmètre du Groupe sauf mention contraire .

HERIGE réalise au 1 er semestre 2025 un chiffre d'affaires de 198,8 M€, en retrait de 7,1% (-15,3 M€) par rapport au 1 er semestre 2024. Cette évolution témoigne d'une bonne résistance de l'activité dans un marché où les signes de reprise demeurent fragiles.

Dans un contexte de contraction des volumes, la marge brute du 1 er semestre 2025 ressort à 102,0 M€, en diminution de 7,5 M€ par rapport à la même période en 2024. Le taux de marge brute s'améliore néanmoins de 0,2 point, pour atteindre 51,3% du chiffre d'affaires dans un contexte de pression concurrentielle sur les prix dans l'industrie du Béton compensé, entre autres, par les synergies d'achats issues des acquisitions dans la Menuiserie Industrielle.

Ainsi, l'EBITDA du 1 er semestre 2025 s'établit à 8,0 M€, en recul de 4,2 M€, soit une marge d'EBITDA de 4,0% en retrait de 1,7 point par rapport au 1 er semestre 2024. Le repli du taux de marge traduit principalement la faible flexibilité des charges fixes face à la contraction des volumes.

Le résultat d'exploitation du 1 er semestre 2025 d'HERIGE ressort à 0,7 M€ (-4,3 M€ par rapport à 2024) avec un taux de marge d'exploitation de 0,3% contre 2,3% un an auparavant. Cette évolution reflète principalement le recul des volumes, partiellement compensé par les effets positifs des actions de performance engagées en 2024 et poursuivies début 2025.

Après prise en compte d'un résultat financier à l'équilibre (vs. -0,8 M€ au 1 er semestre 2024) et d'un résultat exceptionnel de -2,0 M€ intégrant, comme annoncé, les coûts de restructuration liés au projet d'adaptation du Groupe, le résultat net du 1 er semestre 2025 ressort en perte à -4,0 M€ contre -3,3 M€ au 1 er semestre 2024 (hors plus-value exceptionnelle de 33,0 M€ liée à la cession du Négoce).

Une structure financière solide et renforcée

Au cours du 1 er semestre 2025, les investissements organiques de productivité et de maintenance ont été maintenus à hauteur de 6,5 M€.

L'endettement net ressort à 26,0 M€, en diminution de 17,0 M€ par rapport à juin 2024, tandis que les capitaux propres atteignent 147,0 M€. Le ratio d'endettement net s'établit ainsi à 17,7%, en amélioration de 8,1 points sur un an (25,8% au 30 juin 2024) grâce à l'optimisation du Besoin en Fond de Roulement, confirmant la solidité de la structure financière du Groupe.

Développements et perspectives

Le 2 ème semestre 2025 reflète les premiers effets positifs du projet d'adaptation engagé au 1 er semestre. Le Groupe confirme ainsi sa bonne exécution, qui devrait générer une réduction des charges supérieure à 7,0 M€ en année pleine.

Toutefois, dans un environnement où la relance du secteur dépendra fortement de la mise en œuvre de mesures structurantes – en matière de soutien à la rénovation énergétique, de simplification réglementaire et de stabilité des dispositifs publics – la visibilité reste limitée. Dans un climat qui demeure incertain, HERIGE poursuit en priorité ses actions de performance pour consolider ses fondamentaux et se tenir prêt à capter les opportunités qu'apportera une reprise du secteur.

Enfin, la transition environnementale, dans laquelle le Groupe est activement engagée, représente un axe stratégique majeur, stimulant l'innovation et favorisant le déploiement de l'économie circulaire.

À PROPOS

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

[1] Les chiffres 2024 ont été retraités des activités cédées en 2024, soit VM, Cominex et VM Guadeloupe

[2] EBITDA : résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements

[3] REX avant dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition

[4] Intégrant une plus-value de cession nette de 33 M€