HERIGE : HERIGE INDUSTRIES FINALISE SON OPÉRATION D'ACQUISITION DE CENTRALES DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI EN LOIRE-ATLANTIQUE

EDYCEM, filiale Béton de HERIGE Industries, annonce la finalisation de l'acquisition de centrales de béton prêt à l'emploi en Loire-Atlantique auprès de BHR.
Dans le cadre de l'opération, EDYCEM intégrera quatre centrales à béton basées à Nantes, Malville, Saint-Herblain et Montoir de Bretagne, renforçant ainsi son maillage territorial et sa présence sur le marché de la Loire-Atlantique.
Le périmètre repris par HERIGE Industries représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 14 M€ et emploie 26 collaborateurs.
Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du pôle Béton du Groupe, qui vise à densifier sa présence sur le territoire et à renforcer la performance de son réseau industriel afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et partenaires. Elle contribuera également à accélérer le déploiement des solutions à faible empreinte carbone développées par EDYCEM.
Benoit HENNAUT, Président du Directoire d'HERIGE Industries, déclare : « Cette opération est en parfaite cohérence avec notre feuille de route stratégique et offre à EDYCEM l'opportunité de renforcer durablement sa présence en Loire-Atlantique, en complément de ses implantations historiques, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance et de création de valeur. Nous sommes également heureux d'accueillir les équipes qui rejoignent le Groupe et de poursuivre ensemble le développement d'une offre de proximité, innovante et plus durable au service de nos clients. »
Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.herige-industries.fr
À PROPOS
HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.
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