HERIGE : HERIGE INDUSTRIES : CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2026 À 285,0 M EUR (+0,6%)

Normes françaises - M€

Chiffres d'affaires non audités 2026 2025 Variation 1 er trimestre 100,5 97,6 +3,0% 2 ème trimestre 100,3 101,3 -1,0% 3 ème trimestre 84,2 84,4 -0,2% TOTAL 285,0 283,2 +0,6% Menuiserie industrielle 159,3 162,5 -2,0% Industrie du Béton 105,3 100,3 +4,9% Autres 26,0 27,8 -6,5% Éliminations inter-secteurs -5,5 -7,0 -

Bonne tenue de l'activité Béton dans un environnement de marché toujours contrasté

HERIGE industries réalise au 3 ème trimestre 2026 un chiffre d'affaires de 84,2 M€ stable par rapport à la même période en 2025. Dans un marché de la construction qui reste marqué par une demande faible et une forte pression concurrentielle, cette performance illustre la bonne tenue de l'activité du Groupe.

L'activité Menuiserie Industrielle affiche un chiffre d'affaires en repli de 4,3% sur le trimestre, avec une évolution contrastée selon les segments. L'activité Chantier reste bien orientée, tandis que les activités réseau demeurent en retrait dans un marché toujours attentiste.

L'activité Industrie du Béton enregistre une croissance de +4,6% au 3 ème trimestre 2026. Cette dynamique bénéficie notamment des hausses tarifaires mises en œuvre afin de compenser l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie, ainsi que de l'intégration de 4 nouvelles centrales à béton début septembre.

Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires de HERIGE Industries s'élève à 285,0 M€, en progression de +0,6% par rapport à la même période en 2025.

Développements et perspectives

Dans un environnement de marché qui reste difficile, marqué par des volumes durablement sous pression et une visibilité limitée, le Groupe demeure attentif à l'évolution de la demande du secteur de la construction. Cette visibilité reste notamment affectée par les incertitudes entourant le Projet de loi de finances 2027 et l'évolution des dispositifs de soutien à la rénovation, dans un contexte où la construction de logements demeure toujours en bas de cycle.

Dans ce contexte, HERIGE poursuit ses actions commerciales et opérationnelles afin de renforcer ses positions, préserver ses parts de marché et améliorer sa performance, tout en maintenant une gestion rigoureuse et en poursuivant le développement de ses offres à plus forte valeur ajoutée.

PROCHAINE PUBLICATION : Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2026, le 2 février 2027 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.herige-industries.fr

À PROPOS D'HERIGE INDUSTRIES

HERIGE Industries est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE Industries est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

CONTACTS

HERIGE Industries

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE

Tél. : 02 51 08 08 20

Courriel : communication@groupe-herige.fr ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Serena Boni - Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 - Courriel : sboni@actus.fr