HERIGE : HERIGE : CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2025 À 379,4 M EUR EN REPLI LIMITÉ DE 5,9%

Normes françaises - M€

Chiffres d'affaires non audités [1] 2025 2024 [2] Variation 1 er trimestre 97,6 106,7 -8,6% 2 ème trimestre 101,3 107,3 -5,6% 3 ème trimestre 84,4 90,6 -6,9% 4 ème trimestre 96,2 98,5 -2,4% TOTAL 379,4 403,2 -5,9% Menuiserie industrielle 219,2 235,7 -7,0% Industrie du Béton 132,8 135,2 -1,8% Autres 37,0 40,8 -9,3% Éliminations inter-secteurs -9,6 -8,5 -

Contraction modérée de l'activité au 4 ème trimestre 2025 dans un contexte d'instabilité politique et réglementaire

Au 4 ème trimestre 2025, HERIGE Industries réalise un chiffre d'affaires de 96,2 M€, en retrait de 2,4% par rapport à la même période de 2024, bénéficiant d'un effet calendaire favorable (-6,9% à jours comparables). Cette évolution, dans la continuité des 3 premiers trimestres, illustre la capacité de résistance du Groupe dans un marché fragilisé par le manque de visibilité.

L'activité Menuiserie Industrielle enregistre au 4 ème trimestre un repli de 3,1% (-7,9% hors effet calendaire favorable). L'activité reste impactée par les incertitudes liées aux évolutions et ajustements des dispositifs d'aides à la rénovation. Les activités Réseaux d'installateurs experts et Chantier restent mieux orientées malgré une intensification de la pression concurrentielle.

trimestre un repli de 3,1% (-7,9% hors effet calendaire favorable). L'activité reste impactée par les incertitudes liées aux évolutions et ajustements des dispositifs d'aides à la rénovation. Les activités Réseaux d'installateurs experts et Chantier restent mieux orientées malgré une intensification de la pression concurrentielle. L'activité Industrie du Béton bénéficie pleinement de l'effet calendaire favorable sur le trimestre, avec une progression de 1,4% (-1,7% à jours comparables). Cette évolution confirme la résilience des segments Béton Prêt à l'Emploi et Préfa et reflète un mix produits favorable, porté par la montée en puissance des bétons spéciaux, et la progression de la gamme de Bétons à empreinte carbone réduite.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de HERIGE Industries s'établit à 379,4 M€, en baisse de 5,9% par rapport à l'exercice 2024 (-5,7% retraité de l'effet calendaire). Cette évolution traduit une bonne résilience globale dans un marché encore marqué par la fragilité des signaux de reprise.

Perspectives

Dans un environnement où la dynamique de redémarrage du secteur reste étroitement conditionnée à la mise en place de mesures structurantes et pérennes – qu'il s'agisse du soutien à la rénovation énergétique, de la simplification des cadres réglementaires ou de la stabilité des dispositifs publics – la visibilité demeure limitée à court terme.

Dans ce contexte, HERIGE poursuit l'activation de ses leviers de performance opérationnelle afin de consolider ses fondamentaux et de se positionner favorablement pour tirer parti des opportunités qu'offrira la reprise progressive du marché.

prochaine publication : Résultats annuels 2025 le 31 mars 2026 (après Bourse)

À PROPOS

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

[1] Les chiffres 2025 et 2024 sont présentés selon la nouvelle information sectorielle : l'activité « Menuiserie Industrielle » intègre la filiale située au Canada et le transfert de l'activité charpente vers la division « autres activités »

[2] Les chiffres 2024 ont été retraités des activités cédées (VM Matériaux, LNTP, Cominex et VM Guadeloupe)