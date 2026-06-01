HERIGE : EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

À l'issue de l'Assemblée Générale d'HERIGE du 29 mai 2026, plusieurs nominations sont intervenues au sein du Conseil de Surveillance.

Sur proposition du Directoire, l'Assemblée Générale a nommé Mme Emmanuelle Charier en qualité de membre indépendant du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Emmanuelle Charier , âgée de 48 ans, et diplômée du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Emmanuelle Charier débute sa carrière en cabinet d'avocats avant de rejoindre l'entreprise familiale CHARIER en tant que Responsable Juridique puis Directrice jusqu'en 2019.

Elle participe à la création de la Foncière CHARIER en 2012 et en devient Présidente en 2020. Elle rejoint le Conseil de surveillance de l'Entreprise CHARIER en parallèle, et obtient son certificat d'administrateur ETI.

En 2020, elle est nommée vice-Présidente du Conseil de surveillance de CHARIER pour assurer la transition puis Présidente fin avril 2022.

Par ailleurs, Julien Caillaud a été nommé membre actionnaire familial du Conseil de Surveillance en remplacement de M. Laurent Caillaud, décédé. Son mandat courra jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, correspondant à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Julien Caillaud , âgé de 46 ans, et diplômé de l'École Spéciale des Travaux Publics à Paris. Julien Caillaud débute sa carrière en 2004 chez Bouygues Construction, en qualité d'Ingénieur Étude de Prix. En 2008, il rejoint la filiale du Groupe basée à Nantes, en tant qu'Ingénieur Travaux.

En 2011, il intègre la société de génie civil Roturier basée en Vendée comme dirigeant d'entreprise. Lauréat du Réseau Entreprendre Vendée en 2019, il reprend cette même année le capital de la société, dont il assure toujours la direction aujourd'hui.

Membre du Réseau Entreprendre Vendée depuis 7 ans et du réseau APM (Association Progrès du Management) depuis 4 ans. Julien Caillaud connaît également bien le Groupe HERIGE, ayant été membre du Comité stratégique Négoce de 2014 à 2019. Il siège actuellement au Comité stratégique Béton depuis 2019.

« Le Conseil de Surveillance se réjouit de l'arrivée d'Emmanuelle Charier et de Julien Caillaud, dont les parcours, les expertises et les valeurs entrepreneuriales constituent de véritables atouts pour accompagner le développement d'HERIGE. Ces nominations illustrent notre volonté de conjuguer continuité familiale, ouverture et renforcement des compétences au service de la stratégie du Groupe » , déclare Jérôme Caillaud, Président du Conseil de Surveillance, d'HERIGE.

Composition du Conseil de Surveillance

Caillaud Jérôme, Président, membre familial

Robin Daniel, Vice-président, membre familial

Caillaud Julien, membre familial

Caillaud Sébastien, membre familial

Charier Emmanuelle, membre indépendant

Chotard Nathalie, membre représentant les salariés

Filoche Catherine, membre indépendant

Robin Olivier, membre familial

Robin-Raveneau Marie-Laure, membre familial

PROCHAINE PUBLICATION : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026, le 28 juillet 2026 (après Bourse)

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