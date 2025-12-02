 Aller au contenu principal
Herige et Hoffman poursuivent leur collaboration
information fournie par AOF 02/12/2025 à 08:28

(AOF) - Herige Industries, via sa filiale Béton Edycem, et Hoffman Green Cement Technologies ont renouvelé leur collaboration pour le développement de solutions à faible empreinte carbone. La montée progressive de béton formulé à partir de ciments 0% clinker sera effective dès 2026 dans l’ensemble des centrales du réseau Edycem. Cette démarche s'inscrit dans la trajectoire engagée par le Groupe pour réduire significativement l'empreinte carbone de ses solutions béton.

L'utilisation croissante des ciments Hoffmann constitue ainsi l'une des offres complémentaires de la démarche Vitaliss, visant à proposer aux clients un portefeuille de solutions à impact carbone réduit. Cette approche contribue à la réalisation des objectifs de l'activité, en répondant aux attentes croissantes du marché de la construction.

Valeurs associées

HERIGE
20,2000 EUR Euronext Paris -1,46%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,0500 EUR Euronext Paris +0,75%
