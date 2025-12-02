HERIGE : EDYCEM, FILIALE BÉTON DU GROUPE HERIGE, ET HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES RENOUVELLENT LEUR COLLABORATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS À FAIBLE EMPREINTE CARBONE

HERIGE Industries, à travers sa filiale Béton EDYCEM, et Hoffmann Green Cement Technologies intensifient leur coopération, avec une montée progressive dès 2026 des volumes de béton formulé à partir de ciments 0% clinker dans l'ensemble des centrales du réseau EDYCEM.

Cette démarche s'inscrit dans la trajectoire engagée par le Groupe pour réduire significativement l'empreinte carbone de ses solutions béton. L'utilisation croissante des ciments Hoffmann constitue ainsi l'une des offres complémentaires de la démarche Vitaliss®, visant à proposer aux clients un portefeuille de solutions à impact carbone réduit. Cette approche contribue à la réalisation des objectifs de l'activité, en répondant aux attentes croissantes du marché de la construction.

Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE, déclare : « Dans un contexte où la réduction de l'empreinte environnementale s'affirme comme une priorité du secteur de la construction, nous avons la responsabilité d'y répondre avec des solutions concrètes et immédiatement opérationnelles. Le partenariat avec Hoffmann Green s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe et illustre notre volonté d'accélérer la transition de nos métiers vers des matériaux plus sobres, tout en garantissant la performance et la fiabilité attendues par le marché. »

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, ajoutent : « Depuis 2021, EDYCEM est un partenaire stratégique pour la diffusion de nos ciments 0% clinker. L'accélération de notre collaboration au sein de son vaste réseau de centrales dès 2026 renforce notre capacité à générer des volumes industriels significatifs, tout en contribuant profondément à la décarbonation du secteur. »

À PROPOS DE HERIGE

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE , ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d'un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n'a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d'urgence climatique et d'inflation des prix de l'énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d'énergie qu'un ciment Portland, ainsi qu'en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l'économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s'adresse à l'ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu'à l'international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d'accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l'international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d'informations : www.ciments-hoffmann.fr/

