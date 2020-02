HERIGE : CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 : 622,1 M EUR

À Propos HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 300 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.

HERIGE est coté sur Euronext Growth Eligible PEA/PME Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150 ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA