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Hensoldt va équiper la police allemande en équipements anti-drones
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 10:46

Le spécialiste des capteurs déploie des solutions avancées pour sécuriser les infrastructures sensibles et les grands événements.

Hensoldt annonce avoir été sélectionné par la police fédérale allemande pour fournir des véhicules de détection et de vérification contre les systèmes d'aéronefs sans pilote (c-UAS, Counter-Unmanned Aerial Systems).

Ces unités, hautement mobiles et rapidement déployables, permettront d'améliorer les capacités de détection, d'identification et, si nécessaire, de neutralisation des drones représentant une menace pour les infrastructures critiques.

Chaque véhicule intègre une station opérateur ainsi que des capteurs et effecteurs adaptés aux missions, pouvant être embarqués ou déployés séparément afin d'assurer une couverture maximale.

Ce logiciel peut également exploiter des données provenant d'autres systèmes connectés, renforçant la sécurisation de l'espace aérien via des interfaces dédiées. Le déploiement de ces capacités au cours de l'année doit renforcer durablement la protection contre les drones, notamment dans les aéroports, les infrastructures critiques et lors d'événements majeurs.

Le titre progresse de 2,2% ce matin à Francfort.

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