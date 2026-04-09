Hensoldt UK remporte deux contrats pour fournir 50 radars de surveillance côtière
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 11:45
Hensoldt UK annonce la signature de deux contrats avec SRT Marine System Solutions Ltd pour la fourniture de 50 systèmes radars. Ces dispositifs, dont la livraison est prévue intégralement pour l'année 2026, seront intégrés aux infrastructures nationales de surveillance côtière.
Fondés sur la solution "SharpEye", ces capteurs cohérents permettent de détecter et de suivre l'activité maritime dans des environnements complexes. Adrian Pilbeam, directeur général de Hensoldt UK, souligne que ces contrats reflètent la force de leur offre et la confiance accordée à leur technologie.
Pour Simon Tucker, PDG de SRT, ce partenariat s'inscrit dans une phase d'accélération des déploiements mondiaux de systèmes ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance). Cette commande consolide ainsi la position du groupe comme fournisseur de référence en matière de sécurité et de sûreté maritime.
Le titre Hensoldt recule de 2,7% à Francfort peu avant midi, accompagnant un mouvement de repli généralisé des indices européens.
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