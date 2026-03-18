Hensoldt sécurise ses approvisionnements en semi-conducteurs pour ses radars Spexer
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:40
Hensoldt annonce la signature d'un accord d'approvisionnement à long terme avec United Monolithic Semiconductors (UMS) pour la fourniture de semi-conducteurs en nitrure de gallium (GaN). D'ici 2030, 900 000 composants seront livrés pour équiper notamment la famille de radars Spexer.
Ces semi-conducteurs, utilisés dans les modules d'émission et de réception, améliorent significativement la portée, la précision et l'efficacité énergétique des systèmes radar. Ils sont développés et testés conjointement par les deux partenaires.
Selon Christian Ladurner, directeur financier de Hensoldt, cet accord à long terme avec UMS constitue "un élément clé" pour soutenir la montée en cadence industrielle et répondre à la demande mondiale croissante.
Hensoldt gagne 1% ce matin à Francfort et signe une progression de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.
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