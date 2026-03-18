 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hensoldt sécurise ses approvisionnements en semi-conducteurs pour ses radars Spexer
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 10:40

Le spécialiste allemand des capteurs compte renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement auprès de UMS tout en accompagnant l'augmentation des capacités de production dans un contexte de forte demande mondiale.

Hensoldt annonce la signature d'un accord d'approvisionnement à long terme avec United Monolithic Semiconductors (UMS) pour la fourniture de semi-conducteurs en nitrure de gallium (GaN). D'ici 2030, 900 000 composants seront livrés pour équiper notamment la famille de radars Spexer.

Ces semi-conducteurs, utilisés dans les modules d'émission et de réception, améliorent significativement la portée, la précision et l'efficacité énergétique des systèmes radar. Ils sont développés et testés conjointement par les deux partenaires.

Selon Christian Ladurner, directeur financier de Hensoldt, cet accord à long terme avec UMS constitue "un élément clé" pour soutenir la montée en cadence industrielle et répondre à la demande mondiale croissante.

Hensoldt gagne 1% ce matin à Francfort et signe une progression de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

HENSOLDT
84,100 EUR XETRA +2,37%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers dans les décombres de l'hôpital pour toxicomane touché par des frappes pakistanaises à Kaboul, le 17 mars 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Bombardement sur un hôpital de Kaboul: préparation des funérailles, lourd bilan, confirme une ONG
    information fournie par AFP 18.03.2026 11:47 

    L’Afghanistan se prépare mercredi à tenir des funérailles collectives pour certaines des victimes du bombardement pakistanais sur un hôpital pour toxicomanes de Kaboul, une ONG internationale confirmant un bilan de "centaines de morts et blessés". Sur une colline ... Lire la suite

  • Andrea Orcel, DG d'Unicredit, après une assemblée annuelle de la Confindustria à Rome
    UniCredit n'exclut pas une offre améliorée sur Commerzbank
    information fournie par Reuters 18.03.2026 11:46 

    Le directeur général d'UniCredit Andrea ‌Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les ​conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions. UniCredit a lancé lundi une ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron le 17 mars 2026 lors d'un conseil de défense à l'Elysée, à Paris ( POOL / Benoit Tessier )
    Macron va dévoiler le nom du futur porte-avions français
    information fournie par AFP 18.03.2026 11:37 

    Un nouveau navire amiral, embarquant des drones et fort de trois catapultes: Emmanuel Macron se rend mercredi à Indre, près de Nantes, où il va dévoiler le nom du futur porte-avions français dont la construction vient d'être lancée. Le chef de l'Etat est attendu ... Lire la suite

  • Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
    Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
    information fournie par AFP Video 18.03.2026 11:25 

    Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, a déclaré le président américain Donald Trump, lors d'un déjeuner des Amis de l'Irlande au Capitole aux côtés du Premier ministre irlandais Micheál Martin, à Washington.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank