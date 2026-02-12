Hensoldt et Helsing s'allient autour du drone de combat autonome CA-1 Europa
Hensoldt annonce la signature d'un protocole d'accord avec Helsing pour développer conjointement des technologies destinées à l'avion de combat autonome CA-1 Europa, soutenu par l'intelligence artificielle.
Dans le cadre de cette coopération, il est prévu d'intégrer des technologies et des capteurs dans les domaines du radar, de l'optronique, de l'autoprotection et de la guerre électromagnétique, fournis par Hensoldt, ainsi que de sa suite logicielle MDOcore (Multi-Domain Operations Core), dédiée à la fusion et à la coordination de données multi-domaines.
L'agent d'intelligence artificielle "Centaur" d'Helsing pilotera de manière autonome l'appareil et le traitement sécurisé des données au sein d'un réseau interconnecté. Les partenaires mettent en avant une organisation claire des responsabilités, chaque entreprise conservant la maîtrise de son domaine d'expertise.
Les deux groupes collaborent déjà avec le norvégien Kongsberg sur une constellation souveraine de satellites de reconnaissance, surveillance et acquisition de cibles (IST) pour l'Europe à horizon 2029.
Des démonstrations conjointes sont prévues dans les prochains mois, en coordination étroite avec les clients, afin d'accélérer l'intégration opérationnelle des nouvelles technologies.
Le titre Hensoldt progresse de 1,5% à la Bourse de Francfort et affiche une hausse de plus de 9% depuis le début de l'année.
