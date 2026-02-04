Hensoldt décroche plus de 400 MEUR de commandes d'optronique numérique auprès de KNDS
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 12:32
Hensoldt annonce avoir reçu plusieurs commandes majeures de KNDS (Krauss-Maffei Wegmann et Nexter Defense Systems) pour fournir des systèmes d'optronique numérique destinés à des véhicules de combat terrestres. L'ensemble représente un volume supérieur à 400 millions d'euros.
Le contrat le plus important porte sur le Schakal, avec environ 290 MEUR pour la livraison de 288 ensembles complets intégrant notamment les viseurs numériques PERI RTWL HD et WAO HD, ainsi que le système d'autoprotection MUSS (Multifunctional Self-Protection System).
En parallèle, une commande de plus de 110 MEUR a été attribuée fin 2025 pour le Leopard 2 A8, comprenant 178 ensembles de systèmes de visée numériques, dont le PERI RTWL HD et plusieurs capteurs avancés.
Au total, Hensoldt fournira 301 ensembles de systèmes de visée numériques à la flotte allemande de Leopard 2.
Ces programmes marquent un basculement vers une optronique entièrement numérique, conçue comme un ensemble de capteurs intelligents compatibles avec des architectures de défense définies par logiciel. Les livraisons débuteront en 2027, avec un lancement de la production en série pour le Schakal attendu au quatrième trimestre 2027.
Hensoldt est stable ce matin à Francfort mais signe une progression de plus de 9% depuis le début de l'année.
