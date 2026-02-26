Hensoldt décroche à Francfort après des résultats sans éclat
En 2025, le résultat net publié part du groupe ressort à 89 MEUR, un chiffre inférieur au consensus (124 MEUR) et en baisse de 17% par rapport aux 108 MEUR de 2024. En données ajustées, le résultat net atteint 170 MEUR, contre 185 MEUR en 2024, soit un recul de 8%.
Le chiffre d'affaires progresse de 11%, à 2 455 MEUR (consensus : 2 499 MEUR), tiré par le segment Optronics, dont les revenus bondissent de 20% pour atteindre 419 MEUR, tandis que le segment Sensors affiche une progression de 10%.
Le ratio book-to-bill atteint 1,9x et le carnet de commandes grimpe de 33%, à 8 833 MEUR, offrant une visibilité accrue.
De son côté, l'EBITDA ajusté ressort à 452 MEUR (consensus : 457 MEUR), en hausse de 12% par rapport aux 405 MEUR de 2024.
Le free cash flow ajusté atteint 347 MEUR, en hausse de 39% par rapport aux 249 MEUR de 2024, grâce à une forte progression des acomptes clients liée à la dynamique des prises de commandes. Le free cash flow publié ressort à 217 MEUR, contre -434 MEUR en 2024, année marquée par des effets liés aux acquisitions.
Enfin, la dette nette (hors dettes de loyers) recule à 262 MEUR contre 377 MEUR fin 2024, ramenant le levier financier à 0,6x (hors loyers), contre 0,9x un an plus tôt.
Le groupe indique qu'il proposera un dividende de 0,55 EUR par action, en hausse de 10% par rapport à 2024... mais 10% en deçà des attentes du consensus.
"Grâce à des mesures ciblées d'augmentation de la production, nous mettons en place les conditions nécessaires pour convertir notre carnet de commandes en chiffre d'affaires, comme prévu, et pour assurer notre croissance à long terme", a commenté Christian Ladurner, le directeur financier.
Pour 2026, Hensoldt cible un chiffre d'affaires d'environ 2 750 MEUR, conforme au consensus, avec une marge d'EBITDA ajusté comprise entre 18,5% et 19%, et confirme sa politique de dividende de 30% à 40% du résultat net ajusté.
Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs de moyen terme, avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 15 à 20% (hors M&A), une amélioration annuelle de 50 points de base de la marge d'EBITDA ajusté et une conversion moyenne du free cash flow ajusté d'environ 50% de l'EBITDA ajusté.
L'avis des analystes
Réagissant à cette publication, Jefferies a confirmé son conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 90 EUR. Le bureau d'analyses évoque une guidance 2026 "légèrement sous les attentes", avec notamment une marge d'EBITDA ajusté comprise entre 18,5% et 19,0%, soit un point médian environ 2% inférieur au consensus. Le broker met aussi en avant un book-to-bill solide (1,9x en 2025) et rapporte que le profil risque/rendement reste équilibré à court terme.
De son côté, DZ Bank confirme sa note d'achat sur le titre avec une cible de 112 EUR. La banque évoque des résultats "globalement conformes", avec un EBITDA ajusté de 452 MEUR ( 12%), légèrement sous le consensus, mais compensés par une forte progression des commandes ( 62%) et un free cash flow ajusté de 347 MEUR, nettement supérieur aux prévisions.
