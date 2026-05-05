Henry Schein en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

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5 mai - ** L'action du distributeur de produits dentaires Henry Schein HSIC.O progresse de 1,5% à 72,91 $ en début de séance ** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,32 $ par action au premier trimestre , supérieur aux estimations de 1,22 $

** La société affiche un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars au premier trimestre, contre des prévisions de 3,34 milliards de dollars

** La société réaffirme ses prévisions de bénéfice ajusté annuel de 5,23 à 5,37 dollars par action; le point médian est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,32 dollars - données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action recule d'environ 4% depuis le début de l'année