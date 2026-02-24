Henry Schein dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à de fortes ventes d'équipements dentaires et médicaux

Henry Schein HSIC.O a battu mardi les estimations de bénéfice du quatrième trimestre et prévoit un bénéfice annuel largement conforme aux attentes de Wall Street, grâce à la stabilisation de la demande pour ses équipements dentaires et médicaux.

Après une année 2025 agitée, marquée par des visites de patients irrégulières et un affaiblissement de la demande pour des procédures plus coûteuses, les analystes s'attendent à ce que le marché dentaire américain se stabilise en 2026 .

Alors que le nombre de patients augmente et que la demande de prothèses dentaires transparentes montre des poches de fermeté, les analystes avertissent que la catégorie reste très exposée aux pressions budgétaires des ménages, ce qui suggère qu'une reprise complète pourrait prendre du temps.

Les résultats trimestriels et les prévisions de bénéfices annuels d'Henry Schein indiquent "des signes potentiels d'amélioration de la demande dans des domaines qui ont été volatils", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

Align Technology ALGN.O , fabricant de prothèses dentaires et d'Invisalign, a également dépassé les estimations pour le quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses gouttières dentaires.

Le directeur général d'Henry Schein, Stanley Bergman, a déclaré que les ventes du quatrième trimestre ont marqué la plus forte croissance des ventes de la société en 15 trimestres, aidées par la force de ses activités d'équipement, de produits spécialisés et de technologie.

Les ventes de l'équipement de distribution dentaire de la société ont augmenté de 12,2 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, avec une forte croissance notamment aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil, au Canada et en Australie.

Son bénéfice ajusté de 1,34 $ par action a battu les estimations de 1,30 $ pour le trimestre clos le 27 décembre.

Les ventes trimestrielles ont augmenté de 7,7 % pour atteindre 3,44 milliards de dollars, dépassant le consensus de 3,35 milliards de dollars.

Les ventes du segment de la distribution mondiale et des services à valeur ajoutée de la société ont augmenté de 7,0 % pour atteindre 2,89 milliards de dollars. Les ventes de produits spécialisés mondiaux, qui comprennent les implants dentaires et les biomatériaux, ont augmenté de 14,6 % pour atteindre 422 millions de dollars.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 5,23 à 5,37 dollars par action, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,29 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Henry Schein s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel total augmente de 3% à 5% par rapport aux ventes de 13,2 milliards de dollars en 2025. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 13,54 milliards de dollars en 2026.