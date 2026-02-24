 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Henry Schein dépasse les attentes grâce au rebond des équipements dentaires
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 17:00

Le distributeur américain Henry Schein a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, porté par une stabilisation de la demande dans les secteurs dentaire et médical. Après une année 2025 marquée par des consultations irrégulières et un recul des procédures coûteuses, le marché montre des signes d'amélioration progressive. Dans ce contexte, le titre progresse de près de 7% en séance.

Au quatrième trimestre clos le 27 décembre, le bénéfice par action a atteint 1,34 dollar, contre 1,30 dollar attendu. Le chiffre d'affaires a progressé de 7,7% à 3,44 milliards de dollars, dépassant le consensus de 3,35 milliards. Les ventes d'équipements de distribution dentaire ont augmenté de 12,2%, avec une forte dynamique aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil, au Canada et en Australie. Les produits spécialisés, incluant implants et biomatériaux, ont bondi de 14,6% à 422 millions.

Le groupe prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 5,23 dollars et 5,37 dollars par action, avec un point médian légèrement supérieur aux 5,29 dollars anticipés par le marché. Il table sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 3% à 5% par rapport aux 13,2 milliards de dollars enregistrés en 2025, alors que les analystes visent 13,54 milliards en 2026. Selon la direction, le trimestre a enregistré la plus forte croissance depuis 15 trimestres, soutenue par les équipements, les produits spécialisés et les technologies.

Valeurs associées

HENRY SCHEIN
85,8200 USD NASDAQ +6,52%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank