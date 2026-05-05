Henry Schein confirme ses prévisions de bénéfices ; les résultats du premier trimestre dépassent les estimations ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du distributeur de produits dentaires Henry Schein HSIC.O progresse de 1,5 % à 73,05 $ en début de séance

** La société réaffirme ses prévisions de bénéfice annuel ajusté entre 5,23 et 5,37 dollars par action; le point médian est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,32 dollars - données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,32 $ par action au premier trimestre, supérieur aux estimations de 1,22 $

** Affiche un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars au premier trimestre, contre des prévisions de 3,34 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 5 % depuis le début de l'année