Henkel signe un bon début d'année et confirme ses objectifs

(Zonebourse.com) - Henkel a fait état jeudi d'une croissance plus marquée que prévu de son activité au titre du premier trimestre, les performances du fabricant allemand de produits de consommation courante ayant été dopées par la vigueur de la demande pour ses produits capillaires.

Le chiffre d'affaires du groupe de Düsseldorf a reculé de 5,5% en données publiées pour s'établir à 4,95 milliards d'euros. La croissance organique a cependant atteint 1,7% sur la période, bien au-dessus du consensus qui visait 1,1%.

Dynamisme des soins capillaires et des adhésifs

Dans les produits de beauté et grande consommation, les ventes ont progressé de 1,8% en données organiques, contre 1% prévu par le marché, essentiellement grâce au dynamisme de ses activités dans les soins capillaires, où le propriétaire de la marque Schwarzkopf a signé une croissance interne de 5,1%.

Dans les adhésifs, qui représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires total du groupe, les ventes ont augmenté de 1,7% en organique, dépassant là encore le consensus ( 1,1%) sous l'effet d'une accélération de la croissance dans le secteur de l'électronique ( 6,7%).

Performances géographiques et perspectives

Au niveau géographique, les bonnes performances enregistrées en Asie-Pacifique ( 10,9% en organique) et en Amérique du Nord ( 0,9%) ont permis de plus que compenser le tassement observé en Europe (-0,9%).

"Les changements apportés au niveau de l'organisation du groupe commencent à porter leurs fruits", a commenté Fon Udomsilpa, analyste chez RBC.

Malgré un environnement qualifié de "difficile", le propriétaire des marques Le Chat, Mir ou Maison Verte a réaffirmé son objectif d'une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 1 et 3% avec une marge opérationnelle ajustée vue entre 14,5 et 16%.

Le titre - qui faisait moins bien que le DAX 40 depuis le début de l'année - rebondissait de 3,8% jeudi matin à 65,8 euros alors que l'indice vedette de la Bourse de Francfort avançait de 0,2%.

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