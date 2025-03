Henkel sanctionné en Bourse après des perspectives de ventes en-deçà des attentes

AOF - EN SAVOIR PLUS

Du coup, les investisseurs font grise mine malgré un dividende plus élevé (à 2,04 euros, soit une hausse de 10,3%) et un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal d'1 milliard d'euros.

(AOF) - Henkel (-9,82% à 78,20 euros) est lanterne rouge de l'indice DAX, le géant allemand des produits de grande consommation anticipant un "démarrage lent" de ses ventes lors de la nouvelle année fiscale. Ce n'est qu'au second semestre que la croissance du chiffre d’affaires devrait s’accélérer. Henkel prévoit une croissance organique des ventes comprise entre 1,5 et 3,5 % pour l'exercice 2025. Avec un point médian de prévision fixé à 2,5 %, le groupe reste en-deçà des 3 % anticipés par les analystes.

