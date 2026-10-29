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Henkel relève ses objectifs mais évoque un marché toujours "difficile"
information fournie par AOF 29/10/2026 à 12:15

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(Zonebourse.com) - Henkel a relevé jeudi ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2026 après avoir généré des performances meilleures que prévu au titre du troisième trimestre dans un contexte qu'il qualifie de toujours aussi "difficile".

A en croire des chiffres préliminaires dévoilés dans la matinée, le fabricant allemand de biens de consommation courante a vu son chiffre d'affaires grimper de 11% à plus de 5,71 milliards d'euros en données publiées sur le trimestre écoulé.

Sa croissance organique, qui exclut les effets de change et l'impact des acquisitions et des cessions, ressort à 6,5%, bien au-dessus du consensus qui visait autour de 3,7%.

Dans son communiqué, le groupe dit avoir profité des bonnes performances commerciales de ses adhésifs industriels ( 7,9% en organique au troisième trimestre), mais aussi de la vigueur de ses produits de grande consommation ( 4,8%), en particulier de ses lessives et de ses soins pour les cheveux.

Henkel, propriétaire entre autres des marques Persil, Le Chat, Mir ou Schwarzkopf, déclare désormais s'attendre à ce que sa croissance organique s'établisse entre 3% et 4% cette année, contre une précédente prévision allant de 1,5% à 3,5%.

La marge opérationnelle est quant à elle attendue autour de 15%, à comparer avec une estimation comprise entre 14,5% et 16% jusque-là.

Malgré ces solides performances et ces perspectives revues en hausse, Henkel a mis en garde, comme bon nombre de ses pairs, sur les conditions toujours "difficiles" de son marché.

Ces annonces contrastées se traduisaient par une progression de l'action de 0,4% à près de 78,2 euros ce matin, tandis que l'indice DAX des 40 grandes valeurs allemandes avance d'environ 1% à ce stade.

Le titre porte ainsi ses gains annuels à plus de 12%.

Henkel prévoit de publier ses résultats de troisième trimestre détaillés le 10 novembre prochain.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 12:15:00.

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