Henkel recule, Berenberg réduit son objectif de cours

(Zonebourse.com) - L'action Henkel accuse mercredi l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX, Berenberg, qui a abaissé son objectif sur la valeur, disant voir une valorisation bien équilibrée aux niveaux actuels. Vers 14h00, le titre recule de 1% à 77,3 euros, contre une hausse de presque 0,4% au même instant pour le DAX.

Dans une note publiée dans la matinée, Berenberg souligne que les résultats semestriels, parus la semaine dernière, ont mis en évidence une amélioration de la dynamique d'activité du fabricant allemand de produits de grande consommation.

La croissance des ventes en volumes s'est en effet accélérée au 2ème trimestre pour atteindre 3,2%, contre 1% au 1er trimestre, au-dessus du consensus, une performance est portée par la solide dynamique de la division d'adhésifs en hausse de 4,2% contre un consensus à 1,7%.

Le groupe a ainsi relevé ses perspectives pour la branche d'adhésifs, visant désormais une croissance à périmètre constant de 2% à 4% contre 1% à 3% précédemment.

Bien que le titre se traite sur la base d'un PER à 12 mois d'environ 14x, soit une décote d'environ 5 % par rapport à sa moyenne sur cinq ans, la banque allemande estime que le profil de risque reste équilibré, renouvelant sa recommandation à conserver, avec un objectif de cours ramené à 76,50 euros contre 77,40 euros auparavant.

Le titre affiche encore une hausse de 11% cette année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.