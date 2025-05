Henkel: C.A. moins bon que prévu, environnement 'volatil' information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - Henkel a fait état jeudi de chiffres trimestriels inférieurs aux attentes, mais confirmé ses objectifs annuels en dépit de la volatilité actuelle de ses marchés.



Le fabricant allemand de produits de grande consommation a annoncé ce matin avoir généré un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec 5,3 milliards un an plus tôt.



Le consensus anticipait un chiffre stable à 5,3 milliards d'euros.



En données organiques, l'activité a reculé de 1%, un repli que le groupe attribue à l'environnement géopolitique et économique 'compliqué' du moment qui affecte la demande de ses clients industriels et des consommateurs, tout particulièrement en Amérique du Nord.



Si sa branche d'adhésifs a progressé de 1,1%, celle de produits de consommation courante s'est contractée de 3,5%.



Le groupe, qui fabrique notamment la lessive Le Chat, les produits capillaires Schwarzkopf et les gels douche Fa, a confirmé ses prévisions d'une croissance organique de 1,5% à 3,5% et d'une hausse de 5% à 10% à taux de changes constants de son bénéfice ajusté par action.



Le titre perdait 1,1% jeudi matin à Francfort tandis que son indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Consumer Products, cédait autour de 0,9%.





